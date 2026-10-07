Українцям хочуть дати «право на забуття»: що воно означає і кому не дістанеться

Голова ВР Стефанчук анонсував появу «права на забуття» в Україні.

Реклама

У новій редакції Цивільного кодексу передбачили «право на забуття». Воно дає українцям можливість вимагати видалення певної інформації про себе із соціальних мереж та баз даних після спливу відповідного строку. Проте це право буде доступним не для всіх.

Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передають Новини.LIVE.

Реклама

«В чому суть цього права: якщо хтось з фізичних осіб в якийсь період здійснив якісь дії, з якими він не хоче, щоб фіксувалася інформація, пов’язана з ним, через певний період ця особа може вимагати вилучення цієї інформація», — пояснив спікер ВР.

Реклама

Стефанчук запевнив, що це право повністю збігається з нормами ЄС. У ЄС право на видалення персональних даних уже передбачає GDPR (Загальний регламент про захист даних). Воно також має винятки, зокрема для захисту свободи слова та інформації.

Раніше Руслан Стефанчук розповів, що в Україні планують закріпити правило, за яким людина у свій вихідний або у неробочий час не матиме обов’язку відповідати на робочі повідомлення чи дзвінки.

Нагадаємо, що навесні цього року Верховна Рада ухвалила проєкт нового Цивільного кодексу в першому читанні. Чому документ на 800 сторінок викликав протести— розбиралася ТСН.

Зокрема, українців найбільше хвилювали речі, які напряму стосуються особистого життя: розлучення, укладення шлюбу, «повернення» прізвища та навіть «статус заручин».

Реклама

Новини партнерів