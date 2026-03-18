Українцям масово надходять небезпечні листи від "податкової": як розпізнати шахраїв

Інтернет-шахрайство / © Getty Images

Державна податкова служба України зафіксувала масову розсилку фейкових електронних листів про «фінансові перевірки». Зловмисники таким чином намагаються отримати віддалений доступ до комп’ютерів українців і можуть заразити їх шкідливим програмним забезпеченням.

Про це ДПС повідомила на своєму офіційному сайті.

Платники податків почали масово отримувати фейкові електронні листи, які нібито надходять від податкової служби. У темі таких повідомлень зазначається про «фінансову перевірку», пов’язану з легалізацією коштів.

Насправді ці листи не мають жодного стосунку до податкової служби. Вони надсилаються з неофіційних адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням.

«Будьте обережні — відкриття таких файлів може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до нього», — застерегли в ДПС.

Як розпізнати шахрайські листи?

У відомстві наголошують: усі офіційні електронні адреси ДПС мають домен @tax.gov.ua, а основна пошта служби — post@tax.gov.ua. Листи з інших доменів є явною ознакою підробки.

Такі повідомлення зазвичай містять вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar, а також файли з розширеннями .exe чи .scr. Саме через них зловмисники намагаються змусити користувача відкрити шкідливий файл.

Найчастіше в таких вкладеннях приховане програмне забезпечення, яке дозволяє отримати віддалений доступ до пристрою користувача.

Фахівці закликають дотримуватися базових правил кібергігієни:

не відкривати підозрілі вкладення,

уважно перевіряти адресу відправника,

не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження.

До слова, раніше українців попередили про шахраїв, які видають себе за співробітників Monobank, щоб викрасти кошти. Зловмисники телефонують з номерів +380443250316 та +380445924076, заявляючи про «підозрілий вхід» і спробу списання кредиту. Користувачів змушують натиснути кнопку «списання» нібито для блокування операції, паралельно випитуючи баланс картки та персональні дані.