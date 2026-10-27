Українцям можуть платити за економію світла у години пік: як це працюватиме

Світло / © unsplash.com

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Українські споживачі зможуть отримувати винагороду за те, що переноситимуть використання електроенергії з пікових годин на періоди, коли навантаження на енергосистему менше.

Такий механізм передбачає проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії, який схвалила НКРЕКП.

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Йдеться про так зване управління попитом. Споживач добровільно змінюватиме час або обсяг використання електроенергії відповідно до умов договору, а за це зможе отримувати винагороду.

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Наприклад, підприємство зможе переносити частину виробничих процесів на години меншого навантаження. Домогосподарства — змінювати час роботи окремих електроприладів.

Як це працюватиме

Посередниками між споживачами та енергоринком стануть агрегатори. Вони об’єднуватимуть можливості багатьох користувачів і допомагатимуть керувати споживанням електроенергії.

При цьому змінювати свого постачальника електроенергії не потрібно.

Споживач матиме два окремі договори:

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з електропостачальником — на постачання електроенергії;

з агрегатором — на участь в управлінні попитом та отримання винагороди.

Розмір і умови виплат залежатимуть від договору з агрегатором та фактичної зміни графіка або обсягів споживання.

Для енергосистеми такий механізм має допомогти зменшувати навантаження у пікові години, ефективніше використовувати наявні потужності та підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії.

Проєкт постанови також визначає правила роботи агрегаторів зі споживачами, умови укладання договорів, розрахунків та інформування.

Через атаки РФ в Україні знову діють обмеження електроспоживання

27 жовтня через російські обстріли нові знеструмлення зафіксували у семи областях України.

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Через ризик перевантаження пошкодженого обладнання в усіх регіонах діють обмеження потужності для промисловості, а в частині областей — погодинні відключення світла до 2,5 черги.

Що в домі споживає найбільше електроенергії

Найбільше електроенергії в побуті зазвичай споживають системи опалення та кондиціонування, а також техніка, яка нагріває воду або повітря — пральні та сушильні машини, посудомийки, електроплити.

Додаткові витрати створюють освітлення у порожніх кімнатах, телевізори, комп’ютери, приставки та інша електроніка, яка залишається в режимі очікування. Невелике, але постійне споживання також можуть мати зарядні пристрої, принтери, кавомашини та інші прилади, які постійно залишаються підключеними до мережі.

Зменшити споживання можна, якщо користуватися економними режимами техніки, не залишати світло без потреби, переносити роботу потужних приладів на години меншого навантаження та відключати від мережі пристрої, яким не потрібне постійне живлення.

Щоб зрозуміти, яка саме техніка витрачає найбільше електроенергії, можна скористатися побутовим ватметром або порівнювати показники лічильника під час роботи окремих приладів.

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