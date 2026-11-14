Українцям можуть відмовити у видачі паспорта-книжечки замість ID-картки: що потрібно знати

Українські паспорти / © УНІАН

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Українці можуть отримати відмову в оформленні паспорта громадянина України у формі книжечки замість ID-картки. Причина полягає в тому, що видача документа зразка 1994 року має особливий правовий порядок і, зокрема, передбачає наявність рішення суду, яке зобов’язує Державну міграційну службу оформити та видати такий паспорт. Самого бажання громадянина користуватися документом старого зразка недостатньо.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета», пояснюючи особливості оформлення паспортів-книжечок, підстави для відмови та випадки, коли українці можуть і надалі користуватися документами старого зразка.

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Чи можна отримати паспорт-книжечку замість ID-картки

Попри запровадження ID-карток, паспорти громадянина України зразка 1994 року залишаються чинними. Законодавство не зобов’язує українців масово замінювати раніше видані паспорти-книжечки на пластикові документи з електронним носієм.

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Водночас оформлення нових паспортів старого зразка має певні обмеження. Зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №302, Державна міграційна служба оформлює та видає паспорти-книжечки громадянам, щодо яких є судове рішення, що набрало законної сили та зобов’язує відомство видати документ саме такого зразка.

Ця вимога стосується як первинного оформлення паспорта-книжечки, так і його обміну у випадках, передбачених спеціальним порядком.

Отже, громадянин не може просто звернутися до міграційної служби із заявою про заміну чинної ID-картки на паспорт-книжечку, посилаючись виключно на власне бажання.

Коли можуть відмовити у видачі документа

Законодавство передбачає кілька підстав, за яких міграційна служба може відмовити в оформленні або видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року.

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Зокрема, відмову можуть отримати особи, які не мають громадянства України, а також заявники, які на момент звернення вже мають чинний паспорт і не підпадають під передбачені законом винятки для його обміну.

Підставою для негативного рішення може стати й невідповідність відомостей, наданих заявником, інформації в Єдиному державному демографічному реєстрі, паспортних картотеках та інших офіційних джерелах.

Крім того, міграційна служба має право відмовити, якщо:

заявник не подав усіх необхідних документів або не усунув їхні недоліки у встановлений строк;

особу не вдалося встановити за результатами процедури ідентифікації;

документи подає представник, який не підтвердив належним чином свої повноваження;

орган, до якого звернулася людина, не має повноважень оформлювати чи видавати відповідний документ;

заявник помер або його оголошено померлим.

Водночас відмова не може бути довільною: вона повинна спиратися на конкретні обставини та відповідати вимогам паспортного законодавства.

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Що змінилося в процедурі оформлення паспортів-книжечок

Додаткові процедурні уточнення запровадили зміни до Тимчасового порядку оформлення та видачі паспортів зразка 1994 року, затвердженого наказом МВС №456.

Відповідний наказ МВС №952, ухвалений у жовтні 2026 року, набрав чинності 6 листопада. Він передбачає уточнення процедур перевірки документів, встановлення тотожності особи за фотозображенням, перевірки персональних даних та інших етапів оформлення паспорта.

Ці зміни стосуються практичних аспектів роботи міграційної служби та процедури підтвердження особи заявника.

Чи можна відновити втрачений паспорт-книжечку

Окремі правила передбачені для громадян, які втратили паспорт старого зразка або документ було викрадено.

У такому випадку оформлення нового паспорта-книжечки також відбувається за спеціальною процедурою. Однак є важливий виняток: якщо втрачений або викрадений паспорт раніше видали на підставі судового рішення, повторно отримувати таке рішення для оформлення документа замість втраченого не потрібно.

Водночас заявник повинен надати документи, необхідні для підтвердження обставин втрати чи викрадення паспорта та встановлення своєї особи.

Якщо перевірка не підтвердить наданих відомостей або ідентифікувати заявника не вдасться, міграційна служба може відмовити у видачі нового документа.

Чи потрібно міняти старий паспорт на ID-картку

Українці, які вже мають паспорт-книжечку зразка 1994 року, можуть продовжувати ним користуватися. Загального обов’язку замінювати такі документи на ID-картки законодавство не встановлює.

Водночас для паспортів старого зразка зберігається вимога вклеювати нові фотокартки після досягнення 25 та 45 років.

На період воєнного стану діють спеціальні правила. Зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1202, паспорти-книжечки, до яких не вклеїли фотографії після досягнення 25 або 45 років, продовжують посвідчувати особу та підтверджувати громадянство України, якщо встановлений строк вклеювання настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року або після цієї дати.

У таких випадках вклеїти фотографію або обміняти паспорт необхідно протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, в Україні після зміни прізвища у зв’язку з одруженням не треба оновлювати всі документи. Обов’язковому переофмленню підлягають український та закордонний паспорти, водійське посвідчення, свідоцтво на авто, а також дані в податковій і банках.

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