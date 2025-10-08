Українцям на рік дають безкоштовний доступ до Google AI Pro, але є одна умова

Google / © Pixabay

Реклама

Студенти українських ВНЗ віком від 18 років можуть отримати річну безкоштовну підписку на Google AI Pro, що включає інструменти Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM та інші.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки України.

Що входить до цього пакета і як ним користуватися

Gemini 2.5 Pro — ваш особистий помічник у навчанні. Тут є необмежений чат, допомога з домашніми завданнями та есе, а також можливість завантажувати зображення для аналізу. Уявіть: питання, які раніше займали години, тепер можна вирішити за кілька хвилин.

Deep Research — справжній «детектив» для студентів. Він самостійно переглядає сотні джерел, відбирає найважливіше і складає структурований звіт для курсових, рефератів чи досліджень. Це економить купу часу і робить навчання значно ефективнішим.

NotebookLM — ваш персональний асистент для організації знань. Тут можна впорядкувати конспекти, ідеї та записи, а завдяки п’ятиразовому розширенню аудіо- та відеооглядів матеріал запам’ятовується ще швидше.

Veo 3 — інструмент для створення коротких відео на 8 секунд із тексту або фото. Ідеально підходить для презентацій, навчальних проєктів та креативних завдань.

Jules — ШІ-помічник для програмування. Він допомагає студентам ІТ-спеціальностей автоматично виправляти помилки у коді та створювати нові функції.

2 ТБ хмарного сховища у Google Диску, Gmail і Google Фото. Місця вистачить для всіх конспектів, проєктів, фотографій та документів — жодних компромісів.

Як отримати доступ

Активувати річну підписку можна до 9 грудня 2025 року .

Для цього потрібно пройти просту верифікацію та заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Google оновив застосунок YouTube для iPhone, і тепер він працюватиме лише на пристроях з iOS 16 та новішими версіями. Починаючи з релізу 20.22.1, старі моделі iPhone остаточно втратили підтримку останніх версій відеосервісу.