Шахраї обіцяють пенсіонерам доплату до 5300 грн

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Шахраї поширюють у месенджерах та соцмережах неправдиву інформацію про нібито нові додаткові виплати до пенсій у розмірі від 3200 до 5300 грн залежно від регіону проживання та трудового стажу.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

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Щоб ввести людей в оману та викликати довіру, зловмисники використовують логотипи, елементи дизайну та візуальний стиль, схожі на офіційну символіку державних органів.

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Для отримання нібито виплат користувачам пропонують перейти за посиланням та підтвердити область проживання або пройти ідентифікацію. У повідомленнях також використовують формулювання, які створюють відчуття терміновості, щоб людина не встигла перевірити інформацію.

У Держспецзв’язку наголосили, що насправді це шахрайська схема. Її мета — змусити користувача перейти за посиланням на фішинговий сайт та ввести персональні дані.

Як захиститися від шахраїв

перевіряти інформацію про виплати лише на офіційних ресурсах державних органів із доменом gov.ua

не переходити за підозрілими посиланнями з Telegram-каналів, соціальних мереж чи SMS-повідомлень

не вводити дані платіжних карток на невідомих сайтах

не піддаватися емоційному тиску та закликам діяти негайно, зокрема повідомленням із формулюваннями «терміново», «лише сьогодні» або «встигніть отримати»

Раніше повідомлялося, що аферисти від імені СБУ звинувачують українців у державній зраді та вимагають гроші за «закриття справи». Щоб маніпуляція виглядала переконливо, злочинці надсилають у месенджери підроблені службові посвідчення, «витяги з реєстрів» чи інші фальшиві офіційні документи. Після створення стресової ситуації жертві пропонують «вирішити питання» — переказати кошти для закриття справи або уникнення кримінальної відповідальності.

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