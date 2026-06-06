Українцям обіцяють зарплати до 44 тисяч гривень: коли очікувати

Підвищення зарплати / © УНІАН

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Упродовж наступних трьох років в Україні очікується поступове зростання середньої заробітної плати до понад 44 тисяч гривень.

Про це йдеться у Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2027—2029 роки, опублікованому на сайті Кабінету Міністрів.

Документ передбачає два можливі сценарії розвитку економіки, які відрізняються темпами інфляції та динамікою зростання доходів населення.

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За першим, більш оптимістичним сценарієм, середня номінальна заробітна плата (брутто) зросте з 35 010 грн у 2027 році до 39 362 грн у 2028-му і досягне 44 083 грн у 2029 році.

Уряд також прогнозує поступове уповільнення інфляції протягом цього періоду.

Зокрема, середньорічна інфляція за цим сценарієм знизиться з 109,3% у 2027 році до 107,5% у 2028-му та 105,9% у 2029 році, що має сприяти реальному зростанню доходів населення.

Другий, більш консервативний сценарій передбачає повільніше зростання зарплат і вищий рівень інфляційного тиску.

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У цьому випадку середня заробітна плата у 2029 році становитиме 43 185 грн, що майже на 900 грн менше, ніж у першому варіанті.

Різниця між сценаріями зберігається протягом усього прогнозного періоду, що впливає як на рівень доходів населення, так і на темпи економічного відновлення.

Різні сценарії можуть бути зумовлені різними припущеннями щодо макроекономічної стабільності та розвитку безпекової ситуації в країні.

Зарплати в Україні — останні новини

Нагадаємо, перегляд соціальних стандартів у червні 2026 року не передбачається. Мінімальна зарплата залишиться на рівні 8647 гривень — це закріплено законом «Про Державний бюджет на 2026 рік».

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Раніше головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний розповів, що реальна середня зарплата в Україні без урахування військових виплат становить менш, ніж 20 тисяч гривень.

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