Українцям пообіцяли 10 тис. грн на місяць: кому призначать виплати

Вступникам пообіцяли 10 тисяч гривень на місяць / © Getty Images

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Випускники, які складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) 2026 року, можуть претендувати на президентську стипендію в розмірі 10 тис. грн щомісяця. Однак для цього необхідно виконати низку умов.

Про це повідомили у Фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Право на таку фінансову підтримку матимуть абітурієнти, які отримають не менше 185 балів з кожного предмета НМТ.

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Що потрібно для стипендії

Високих результатів тестування недостатньо. Для призначення стипендії випускник повинен вступити до українського закладу вищої освіти та стати студентом.

Виплати нараховуватимуться протягом першого року навчання у виші. Розмір щомісячної стипендії становить 10 тис. грн.

У Фонді зазначають, що програма покликана підтримати талановитих вступників та мотивувати школярів досягати високих результатів під час складання НМТ.

Там наголошують, що держава готова заохочувати тих, хто демонструє наполегливість і високий рівень знань, а також розраховує бачити таких випускників серед студентів українських університетів.

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Нагадаємо, раніше йшлося про те, що оскаржити результати НМТ майже неможливо, але в деяких випадках УЦОЯО все ж таки переглядає рішення.

Йшлося і про те, що експерти виступили проти скасування обов’язкової математики на НМТ.

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