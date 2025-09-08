ТСН у соціальних мережах

Українцям настав час запастись ліхтариками та павербанками: у YASNO попередили про важку осінь

Українці мають перевірити резерви електропостачання і гаджети на випадок відключень цієї осені.

Відключення світла

Відключення світла / © iStock

Через загрозу нових атак з боку Росії на енергетику країни українцям і бізнесу радять бути готовими до перебоїв з електропостачанням цієї осені.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у соцмережі X.

Він закликав населення та бізнес підготуватися до різних сценаріїв у разі перебоїв з електропостачанням. За його словами, досвід попередніх атак на енергетичну інфраструктуру дозволяє енергетикам знати, як реагувати, проте особливого оптимізму щодо безпечної осені немає.

«Осінь — трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли, особливого оптимізму немає. Висновки за всі попередні атаки зроблено. Енергетики вже мають досвід і точно знають, що робити у разі атак», — зазначив Коваленко.

Він рекомендує населенню:

  • перевірити наявні павербанки та ліхтарики або придбати їх;

  • продумати сценарій на випадок відключення електрики;

  • зарядити всі гаджети та павербанки;

  • мати запас води та їжі, яка швидко не псується.

Для бізнесу експерт радить:

  • провести технічний огляд генераторів та резервних установок;

  • розглянути можливість встановлення систем безперебійного живлення, за потреби звернутися до консультантів YASNO.

«Жодної паніки. Сподіваємось, що це все не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати», — підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Росія від 2022 року регулярно атакує енергетику України перед зимовим опалювальним сезоном, а слова Путіна про «удари у відповідь» є брехнею.

