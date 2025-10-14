ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
135
1 хв

Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода в середу

Синоптики попереджають про холодну погоду та місцями дощ.

Автор публікації
Наталія Магдик
Прогноз погоди

Прогноз погоди / © iStock

В Україні в середу, 15 жовтня, переважатиме холодна погода з нічними температурами, близькими до нуля, а місцями й нижче. Істотні опади прогнозуються лише в окремих регіонах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її даними, найближчої ночі температура повітря по країні становитиме +1⋯+4 градуси, водночас місцями ймовірне зниження до нуля і нижче. Денна температура 15 жовтня прогнозується в межах +7⋯+11 градусів. Традиційно найтепліше буде в південній частині, на Закарпатті та південному сході, де повітря прогріється до +11⋯+15 градусів.

Опади у вигляді дощів найбільш імовірні в Чернігівській і Сумській областях. На решті території України суттєві дощі малоймовірні. Діденко також попередила про тумани, які можуть ускладнити видимість для водіїв.

У Києві 15 жовтня очікується холодна погода. Вночі температура становитиме +2⋯+5 градусів, а вдень — близько +8 градусів. Вранці можливий невеликий дощ, проте вдень суттєвих опадів не буде.

За її словами, за орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, через вихідні, 25–26 жовтня, може бути тепліше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що цього тижня температура знизиться, особливо вночі, в Карпатах можливий мокрий сніг.

