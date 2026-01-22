Українцям радять запасатися водою та продуктами: скільки треба мати

Вода / © pixabay.com

На тлі надзвичайної ситуації в енергосистемі Міністерство внутрішніх справ України закликає громадян подбати про базову готовність до можливих тривалих відключень світла та тепла. Рятувальники рекомендують сформувати вдома стратегічний запас ресурсів, якого вистачить щонайменше на 3-5 днів.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України у соцмережах.

Чек-лист: що має бути в кожній оселі

Для забезпечення життєдіяльності під час блекауту необхідно завчасно підготувати:

Вода та їжа. Зробити запас питної й технічної води, а також продуктів тривалого зберігання, що не потребують складного приготування.

Медикаменти та гігієна. Сформувати аптечку з вашими базовими ліками та засоби особистої гігієни.

Енергія та транспорт. Зарядіть павербанки, перевірте технічний стан авто та повний бак пального.

Подбайте про тварин. Зробіть запас корму для домашніх улюбленців на кілька діб.

У разі потреби термінової евакуації або переміщення до укриття, під рукою має бути зібрана сумка. До неї варто покласти оригінали документів, готівку, теплі речі та індивідуальні засоби обігріву (грілки, термоковдри).

Як вижити у холодній квартирі

Під час перебоїв із опаленням у МВС радять не витрачати тепло на все помешкання.

Концентрація тепла: перебувайте в одній, найменшій кімнаті. Багатошаровість: одягайте на себе кілька шарів одягу. Активність: підтримуйте легку фізичну активність, щоб розігнати кров, та використовуйте грілки.

Поради для українців від МВС України. / © МВС України у Telegram

Куди звертатися по допомогу

Якщо ви залишилися без зв’язку або потребуєте допомоги, діють такі канали комунікації:

Єдиний номер екстрених служб: 112.

Через інтернет: застосунок «112 Ukraine» (працює через Wi-Fi, якщо відсутня мобільна мережа).

Пункти Незламності: дізнатися адресу найближчого пункту обігріву можна також за номером 112.

«Будьте готові до посилених заходів безпеки: слідкуйте за повідомленнями влади, подбайте про безпеку дітей і обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби», — зауважили в МВС.

Нагадаємо, через постійні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та аварійні відключення світла, громадяни змушені адаптуватися до нових умов життя. Цього разу у соціальних мережах набув вірусної популярності метод прасування одягу без використання електричної праски.

Також на тлі холодів МОЗ та лікарі закликають українців дотримуватися правил безпечного зігрівання: одягатися шарами, вживати теплу калорійну їжу, облаштовувати одну «найтеплішу кімнату» в оселі та уникати використання відкритого вогню.