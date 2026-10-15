Українцям радять зробити запас води на 72 години: фахівці зробили важливе попередження

Вода з крану / © pexels.com

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Після блекауту, обстрілу або аварії на водогоні водопостачання може раптово припинитися. У такій ситуації важливо знати, як правильно запастися водою, у чому її зберігати та як перевірити, чи безпечно її пити. Використання забрудненої води може становити загрозу для здоров’я, навіть якщо вона виглядає чистою.

Про це нагадують фахівці Центру громадського здоров’я України.

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Чому вода після аварії на водогоні може бути небезпечною

Після пошкодження систем водопостачання у воду можуть потрапити хвороботворні мікроорганізми та небезпечні хімічні речовини, попереджають у Центрі громадського здоров’я України. При цьому визначити забруднення лише за кольором, запахом або смаком неможливо: вода може залишатися прозорою, але бути небезпечною для вживання.

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«Більшість таких забруднень неможливо помітити за зовнішнім виглядом, запахом чи смаком», — наголошують фахівці Центру громадського здоров’я України.

Тому після аварій на водогоні та інших порушень водопостачання важливо дотримуватися рекомендацій місцевої влади й водоканалу. За офіційного попередження пити воду з-під крана не можна.

Як правильно зробити запас питної води

Фахівці Центру громадського здоров’я України радять заздалегідь підготувати запас питної води та чисті ємності для її зберігання. Для цього варто використовувати лише тару, призначену для харчових продуктів і питної води.

«Люди часто діють поспіхом: набирають останню воду з крана, використовують неперевірені джерела або першу-ліпшу тару», — зазначають у ЦГЗ.

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Перед наповненням ємності її потрібно ретельно вимити. Не варто використовувати пляшки та каністри з-під побутової хімії, пального чи інших технічних рідин, навіть якщо вони здаються чистими.

«Зберігайте воду в щільно закритих ємностях, у прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів. Якщо маєте змогу, зробіть запас заздалегідь, не чекаючи на відключення водопостачання», — радять фахівці Центру громадського здоров’я України.

Чи можна пити воду з-під крана після відновлення водопостачання

«Відновлення подачі води не завжди означає, що її одразу можна пити. Після аварії або пошкодження мереж дочекайтеся офіційної інформації про якість води та рекомендацій щодо її використання», — радять у Центрі громадського здоров’я України.

Якщо є ризик мікробного забруднення, воду можна знезаразити кип’ятінням, якщо це рекомендовано відповідними службами.

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«Доведіть її до активного кипіння щонайменше на одну хвилину, після чого охолодіть і перелийте в чисту закриту ємність», — зазначають фахівці ЦГЗ.

Важливо пам’ятати: кип’ятіння допомагає знищити більшість хвороботворних мікроорганізмів, але не усуває небезпечні хімічні речовини.

«Якщо є підозра на хімічне забруднення, таку воду не можна вважати безпечною після кип’ятіння», — попереджають у Центрі громадського здоров’я України.

Як дотримуватися гігієни під час відключення води

«Під час тривалого відключення водопостачання важливо не лише мати запас питної води, а й дотримуватися правил гігієни. Мийте руки безпечною водою з милом, особливо перед приготуванням і вживанням їжі, після відвідування туалету та контакту із забрудненими поверхнями», — радять у Центрі громадського здоров’я України.

Якщо немає можливості вимити руки, можна скористатися антисептиком на спиртовій основі, бажано з вмістом спирту не менше ніж 60%. Однак він не замінює миття рук у всіх ситуаціях, зокрема коли руки помітно забруднені.

«Не використовуйте для пиття воду з річок, озер, відкритих водойм або неперевірених джерел без належного очищення та знезараження», — попереджають фахівці ЦГЗ.

Основні правила безпеки води під час блекауту

За рекомендаціями Центру громадського здоров’я України, варто:

Заздалегідь підготувати запас питної води.

Зберігати воду лише в чистих ємностях, призначених для питної води.

Не визначати безпечність води лише за її кольором, запахом чи смаком.

Після аварій на водогоні дотримуватися офіційних рекомендацій щодо використання води.

Кип’ятити воду за наявності ризику мікробного забруднення, якщо це рекомендовано фахівцями.

Не пити воду, яка може бути забруднена хімічними речовинами, навіть після кип’ятіння.

Дотримуватися правил гігієни рук і використовувати безпечну воду для приготування їжі.

Завчасний запас води та дотримання рекомендацій допоможуть знизити ризик інфекційних захворювань і зберегти здоров’я під час блекаутів, обстрілів та аварій на системах водопостачання.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, скільки води потрібно мати вдома на випадок блекауту та як розрахувати необхідний запас.

Також ми писали про ризики перебоїв із водопостачанням у Києві взимку та основні загрози для роботи водоканалу.

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