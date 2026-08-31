Українцям сказали, на що чекати взимку зі світлом: названо головний ризик

Відключення світла взимку / © unsplash.com

Реклама

Взимку українці не повинні зіткнутися з масовими відключеннями електроенергії тривалістю по 12-16 годин на добу. Водночас енергосистема має серйозний виклик, пов’язаний із пошкодженням мережевої інфраструктури внаслідок російських атак.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Реклама

За його словами, Україна наразі має достатній ресурс, щоб підготуватися до проходження опалювального сезону. Зокрема, йдеться про запаси природного газу та розвиток розподіленої генерації. За даними експерта, вже розгорнуто понад 1,7 ГВт таких електростанцій.

Реклама

Закревський зазначив, що нині доступна генерація становить близько 17 ГВт потужності.

«У нас зараз генерації 17 гігаватів по потужності, і з них 6 — це сонце, 11 з половиною — це імпорт, атомна енергетика і все інше», — сказав він.

Росія змінила тактику ударів по енергетиці

За словами експерта, одним із ключових ризиків для стабільності електропостачання є не стільки нестача самої генерації, скільки дефіцит пропускної спроможності мереж.

Російські війська дедалі частіше атакують лінії електропередач та інші елементи мережевої інфраструктури. Через пошкодження таких об’єктів електроенергію складніше передавати туди, де виникає найбільша потреба.

Реклама

Водночас Закревський вважає подібну тактику економічно невигідною для Росії. За його оцінкою, вартість використаних для таких атак ракет може бути значно вищою за витрати України на оперативне відновлення пошкоджених конструкцій.

Нагадаємо, остаточна ситуація зі світлом взимку в Україні залежатиме від масштабу майбутніх російських ударів та стану енергетичної інфраструктури. Про це повідомляють українські енергоексперти.

Тим часом жителів Херсона закликали виїжджати, адже Херсонська ТЕЦ зазнала серйозних руйнувань і розраховувати на її роботу у звичному режимі під час опалювального сезону вже не доводиться.

Новини партнерів

Новини партнерів