Українцям слід мати запас продуктів і води на тиждень-півтора: заява Держпродспоживслужби

Супермаркет з продуктами / © pixabay.com

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В умовах війни українцям рекомендують мати вдома автономний запас продуктів на 7-12 днів. Фахівці закликають уникати панічних закупівель їжі і звертати особливу увагу на термін придатності товарів.

Про це начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Анатолій Катеренчук розповів у ефірі телеканалу «Новини.Live».

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Катеринчук зазначив, що в умовах війни українцям варто мати вдома певний запас продуктів, однак робити його надмірним не потрібно.

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«В умовах війни, ми всі розуміємо, що помірний запас продуктів має бути, але він має бути невеликий насправді — 7, 10, 12 діб для автономного забезпечення життєдіяльності», — сказав начальник Держпродспоживслужби Києва.

Він констатував, що нині російські удари спрямовані не лише по логістичних складах, а й по об’єктах критичної інфраструктури. Через це ситуація може кардинально змінитися буквально за один день.

«Звичайно, не потрібно хаотично і панічно закуповувати продукти харчування на великий термін, такий, наприклад, як місяць і більше. Тому що ми знаємо, що продукти харчування мають свій термін придатності. За якістю продуктів потрібно також слідкувати і звертати на це велику увагу», — зауважив Катеринчук.

Окремо він порадив подбати про достатній запас питної води. Фахівець пояснив, що необхідну кількість кожна родина має визначати самостійно, орієнтуючись на власне щоденне споживання та кількість днів, на які потрібно забезпечити автономність.

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За словами начальника Держпродспоживслужби Києва, вдома також варто мати звичні продукти, які родина споживає у повсякденному житті.

«Ми не прив’язуємося до чогось особливого. Тобто ми розуміємо, що якщо це м’ясна продукція, значить, вона має зберігатися у відповідному температурному режимі. Якщо це якісь крупи, вони також мають зберігатися в належному місці. Якщо ми беремо, до прикладу, фабричні продукти харчування, які упаковані в упаковку, на них є термін придатності, умови зберігання. Якщо це взяти загальні критерії такі, можливо, соняшникова олія, можливо, крупи і так далі», — розповів Катеринчук.

Він також звернув увагу на правила зберігання таких запасів: слід тримати продукти у прохолодному та темному місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що попри знищення Росією продовольчих складів і втрати до 90% потужностей на окремих об’єктах, загрози системного дефіциту базових продуктів в Україні немає. Ринок та ритейл адаптуються до викликів: перебудовують логістику, переміщують запаси та змінюють маршрути. У поодиноких магазинах можуть тимчасово змінюватися асортимент чи доступність окремих товарів.

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