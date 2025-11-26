Українцям стало простіше їздити за кордон: що змінилось

Інтерсіті / © uz.gov.ua

Міжнародні поїзди для українців стануть зручнішими: прикордонний та митний контроль проводитимуть просто у вагонах без тривалих зупинок на кордоні.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

«Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга — без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів», — зазначила Свириденко.

Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники проводять перевірку пасажирів під час руху поїзда на підʼїзді до кордону. Уряд планує поступово поширити цю практику й на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.

Новий режим запрацює у поїздах

Київ — Перемишль

Київ — Хелм

За її словами, очікується, що прискорений контроль у русі почне діяти вже від січня 2026 року, а після цього планується масштабування на інші поїзди цих напрямків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 14 грудня PKP Intercity запускає міжнародний нічний поїзд EN Carpatia. Новий маршрут забезпечить пряме сполучення Перемишля з Мюнхеном, Віднем, Братиславою та Будапештом.