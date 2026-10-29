Українцям стане складніше отримати громадянство Польщі: які нові правила готує уряд

Українці в Польщі.

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Уряд Польщі пропонує змінити закон про польське громадянство. Мета ініціативи — адаптувати законодавство до збільшення кількості іноземців, які проживають у країні, а також посилити безпеку процедур набуття громадянства.

Чинний закон ухвалили 2009 року, коли Польща була передусім країною еміграції, повідомляє RMF24.

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Втім, від того часу ситуація суттєво змінилася: після вступу до ЄС, а особливо від 2014-го, до країни почало приїжджати значно більше іноземців, зокрема через війну в Україні. Кількість мігрантів також зросла завдяки спрощенню процедур працевлаштування, отримання дозволів на роботу та постійне проживання. Це стосується, зокрема, людей польського походження та власників Карти поляка.

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У польському уряді наголошують: що більше іноземців оселяється в країні, то більше заявок на отримання громадянства надходить. Саме тому, вважають урядовці, чинні правила потребують оновлення.

Що пропонують

Законопроєкт передбачає збільшення мінімального терміну легального проживання в Польщі, необхідного для отримання польського громадянства через процедуру визнання громадянином. Водночас конкретний період, на який хочуть продовжити цей термін, поки не визначили.

Крім того, іноземці повинні будуть:

скласти декларацію про вірність Республіці Польща;

пройти тест на знання Польщі та її особливостей;

підтвердити знання польської мови на рівні B2 замість нинішнього B1;

довести, що центр їхнього життєвого інтересу та податкове резидентство розташовані в Польщі;

надати документи про мінімальний дохід, джерела утримання та законні підстави користування житлом.

Підстави для відмови і позбавлення громадянства

Законопроєкт передбачає обов’язкову відмову в наданні польського громадянства в ситуаціях, які свідчать про загрозу державній безпеці або громадському порядку.

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Серед підстав — обвинувальний вирок, певні штрафи та адміністративні стягнення, надання неправдивих відомостей або використання підроблених документів під час процедури отримання громадянства.

Уряд пропонує дозволити скасовувати рішення про визнання громадянином Польщі або відновлення громадянства в будь-який момент — навіть через багато років після його ухвалення.

Це стосуватиметься лише випадків, коли з’ясується, що іноземець отримав громадянство шляхом обману. Наприклад, якщо він подав підроблені документи, надав неправдиву інформацію або приховав важливі обставини під час розгляду заяви.

Спрощену процедуру хочуть скасувати

Зміни стосуватимуться також відновлення польського громадянства. Уряд планує поступово припинити дію спрощеної процедури, передбаченої статтею 38 закону. Подати заяву за цим порядком можна буде до 31 грудня 2030 року.

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Також у цій процедурі планують запровадити декларацію про вірність Польщі та нові підстави для відмови.

Як повідомлялося, Польща планує змінити правила виплат українським біженцям. Йдеться про програму «800 Плюс», за якою батьки отримують 800 злотих щомісяця на кожну дитину — близько 9,2 тис. грн. Уряд планує відмовитися від щорічного повторного подання заяв, якщо обставини в родині не змінилися.

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