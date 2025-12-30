- Дата публікації
Українцям у Британії спростили оформлення паспортів: як замовити документ
Українці у Британії тепер можуть оформити ID-картки на місці.
Нарешті, українські паспорти — тепер у Лондоні. Починаючи від 30 грудня, у столиці Великої Британії запрацює довгоочікуваний паспортний сервіс для українців.
Це той самий «Документ», який знає кожен, хто оформлював ID чи закордонний паспорт в Україні, пояснив представник у Великій Британії уповноваженого у Верховній раді з питань прав людини, співвласник юридичної фірми Sterling Law Юрій Лисенко у Facebook.
Що це означає на практиці
Ви зможете подати документи прямо в Лондоні, не виїжджаючи до Європи чи додому.
Працюватимуть у тестовому режимі, тому:
приймають лише за попереднім онлайн-записом
жодних живих черг
запис тут: london.pasport.org.ua
Які послуги вже доступні:
— оформлення / обмін ID-картки
— новий або оновлений закордонний паспорт (для дітей і дорослих)
— перехід зі старого паспорта (книжечки 1994 р.) на ID
— замовлення доставки документів, які оформлювали в інших країнах
«Якщо планували оновити паспорт, зробити документи дитині чи просто уникнути складних поїздок — час забронювати місце. Збережіть собі посилання й передайте далі: london.pasport.org.ua», — зазначив Юрій Лисенко.
Нагадаємо, Кабмін оновив типи документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство.