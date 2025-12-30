Українцям у Британії спростили оформлення паспортів: як замовити документ

Український паспорт

Нарешті, українські паспорти — тепер у Лондоні. Починаючи від 30 грудня, у столиці Великої Британії запрацює довгоочікуваний паспортний сервіс для українців.

Це той самий «Документ», який знає кожен, хто оформлював ID чи закордонний паспорт в Україні, пояснив представник у Великій Британії уповноваженого у Верховній раді з питань прав людини, співвласник юридичної фірми Sterling Law Юрій Лисенко у Facebook.

Що це означає на практиці

Ви зможете подати документи прямо в Лондоні, не виїжджаючи до Європи чи додому.

Працюватимуть у тестовому режимі, тому:

приймають лише за попереднім онлайн-записом

жодних живих черг

запис тут: london.pasport.org.ua

Які послуги вже доступні:

— оформлення / обмін ID-картки

— новий або оновлений закордонний паспорт (для дітей і дорослих)

— перехід зі старого паспорта (книжечки 1994 р.) на ID

— замовлення доставки документів, які оформлювали в інших країнах

«Якщо планували оновити паспорт, зробити документи дитині чи просто уникнути складних поїздок — час забронювати місце. Збережіть собі посилання й передайте далі: london.pasport.org.ua», — зазначив Юрій Лисенко.

Нагадаємо, Кабмін оновив типи документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство.