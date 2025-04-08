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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Українцям за кордоном можуть відмовити у видачі паспорта: у МВС розповіли у якому випадку

Відмову в оформленні паспорта за кордоном можуть дати через порушення військового обліку

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Паспорт

Паспорт

В Україні, згідно з новими правилами, якщо чоловіки, які перебувають за кордоном, мають недійсні військово-облікові документи, вони можуть зіткнутися з відмовою у видачі паспорта. Працівники держпідприємства «Документ» мають право відмовити в оформленні паспорта через порушення військового обліку.

Про це розповіли у Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

«Якщо військово-облікові документи недійсні, працівник ДП «Документ» інформує про відмову в оформленні паспорта. У такому випадку необхідно звернутися до Міністерства оборони», — йдеться у повідомленні.

Для українців-чоловіків віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, щоб отримати паспорт, потрібно звернутися до відокремленого центру ДП «Документ». Міністерство внутрішніх справ також зазначило, що обов’язковим є наявність дійсних військово-облікових документів для оформлення паспорта.

/ © МВС

© МВС

«Фізично предʼявляти військово-обліковий документ чи «Резерв+» не потрібно. Процес перевірки статусу військового обліку в реєстрі здійснюють працівники центру. У разі відсутності запису в реєстрі, його вноситимуть автоматично», — розповіли у МВС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для українців за кордоном готують сюрприз, пов’язаний з військово-обліковим документом.

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