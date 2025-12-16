Українців 18–60 років автоматично ставитимуть на військовий облік: як це працюватиме

Військовий облік / © ТСН

Держава запускає експериментальний проєкт автоматичного взяття на військовий облік українців чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Деталі розповів народний депутат Олександр Федієнко.

За його словами, експеримент дозволяє автоматично ставити на облік чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років, які раніше не перебували на обліку, без особистої явки та без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Дані беруться автоматично з державних реєстрів, включно з демографічним, ДМС, податковими та іншими базами.

Автоматичний облік застосовується навіть для громадян, які перебувають за кордоном.

Медичний огляд не потрібен — облік проводиться на підставі віку та відсутності попереднього статусу на військовому обліку.

Особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями можуть подати медичні документи добровільно. Рішення ВЛК у таких випадках приймається за документами, без особистої присутності. Дані про інвалідність підтягуються автоматично з медичних та соціальних реєстрів за запитом особи.

Нагадаємо, що раніше українці вже отримали можливість ставати на військовий облік без особистих звернень, черг та додаткових довідок. У Міністерстві оборони наголосили, що це зменшує бюрократію та забезпечує державу актуальними й точними даними.