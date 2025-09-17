Українців 60+ почали брати в ЗСУ: нові правила мобілізації

ЗСУ / © СБУ

В Україні громадяни віком від 60 років тепер можуть вступати на військову службу за контрактом.

Про це повідомив секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко у Facebook.

За його словами, до військових частин та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже розіслано Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на службу громадян старшого віку.

«Це означає, що процедура офіційно запущена, і охочі можуть звертатися до відповідних установ для оформлення всіх необхідних документів», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міністерство оборони України активно працює над законодавчими змінами, які передбачають перехід до контрактної армії. Нова система матиме чіткі мотиваційні умови для військовослужбовців, включно з мільйонними виплатами.

Раніше Нардеп Олександр Федієнко повідомив, що українці віком 60+ можуть вступати до ЗСУ за контрактом лише добровільно. Для цього необхідно отримати згоду військової частини, пройти медичну та психологічну комісію, після чого можливе зарахування на небойову посаду. Контракт укладається на рік, кандидати можуть обирати посаду самостійно або через ТЦК та СП. Процес включає медперевірки, випробувальний термін та підписання контракту.