Всіх українців будуть готувати до збройного спротиву: у Зеленського розповіли деталі

Радник голови ОП Михайло Подоляк / © Getty Images

Реклама

Україна повинна масово готувати своїх громадян до збройного спротиву через постійну загрозу з боку РФ.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв’ю пабліку «Труха».

«Це логічно, враховуючи тип сусідства, який в нас все рівно залишиться. Росія, якщо вона не піде на політичні трансформації, (а поки що таких, скажімо, натяків немає) Росія є і залишатиметься ключовою загрозою для України. І, відповідно, мають бути розпрацьовані програми підготовки людей, які будуть відповідним чином реагувати на те, що сьогодні відбувається», — каже Подоляк.

Реклама

На його думку, це абсолютно практичний підхід. Радник Єрмака переконаний, що усі українці мають знати, як надавати медичну допомогу, як реагувати на обстріли, як себе поводити в тій чи іншій кризовій ситуації.

«І з точки зору використання тих чи інших інструментів, включно зі зброєю, вогнепальною зброєю — як її використовувати і так далі. Давайте просто дочекаємось вже регламенту, як це буде відпрацьовано на рівні міністерств, для того, щоб можна було предметно говорити, які це будуть напрямки, що буде пріоритетним, як будуть реалізовуватись програми», — зазначає Подоляк.

Він вважає, що, враховуючи сусідство з РФ, війна не закінчиться, навіть якщо буде заморожений конфлікт.

«І тут відповідна підготовка населення має бути. Тобто ще раз, це ж питання і самозбереження, і збереження здоров’я, і життя своїх близьких, і правильні реакції на ті чи інші кризові ситуації, якщо є там якісь обстріли. І готовність використовувати відповідні інструменти самозахисту, включно з вогнепальною зброєю. Це все правильна стратегія держави. Я думаю, що вона буде напрацьована і зможемо тоді вже проговорити конкретні елементи цієї програми», — підсумував Михайло Подоляк.

Реклама

Нагадаємо, заступниця голови ОП Ірина Верещук анонсувала появу нових законів про підготовку усього цивільного населення до спротиву ворогу.

Своєю чергою народний депутат Олександр Мережко заявив, що наразі нічого не відомо про документи щодо загальної військової підготовки.