Українців готуватимуть до нацспротиву: Верещук перелічила головні пункти законопроєкту

Заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук

Реклама

У Верховній Раді 2 червня реєструється законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву.

Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук.

Тож тепер усіх — як жінок, так і чоловіків готуватимуть до захисту України в межах програми нацсупротиву.

Реклама

Підготовка буде як добровільною, так і у межах освітніх програм. Навчання розгорнуть по всій країні. Керівниками та інструкторами центрів стануть ветерани, які мають бойовий досвід.

Верещук назвала законопроєкт важливим кроком до системної готовності всього суспільства до захисту держави.

З головного Верещук виділила наступне:

підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;

підготовку відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;

навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;

керівники та інструктори Центрів — ветерани, які мають бойовий досвід.

Передусім центри матимуть право використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій, зазначила Верещук.

Реклама

Також такі центри зможуть створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

«Система підготовки до національного спротиву — це не про війну, це про готовність: чинити опір ворогу, захищати та допомагати, перемагати! Нацспротив — це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства», — зазначила вона.

Нагадаємо, керівника Офісу президента України Ірина Верещук раніше вже анонсувала появу нових законів.

«Йдеться не просто про зміни законодавства. Ми створюємо нову екосистему підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу», — зазначала вона.

Реклама

Читайте також