Українців хочуть карати за порушення комендантської години: що загрожуватиме
Поліції хочуть дозволити затримувати порушників вимог особливого правового режиму — воєнного стану.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення може з’явитися нова стаття, яка передбачатиме покарання за порушення вимог воєнного стану, зокрема так званої комендантської години.
Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідний законопроєкт було схвалено 13 серпня на засіданні Кабміну.
«Передбачається встановити відповідальність за порушення вʼїзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обовʼязкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень)», — зазначив він.
Крім того, цим законопроєктом пропонується внести до статті 262 КУАП зміни, які надаватимуть право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників.
Нагадаємо, в Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів — від 7 серпня до 5 листопада.