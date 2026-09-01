Українців хочуть жорсткіше штрафувати за порушення мовного закону: що планується

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Попри роки незалежності, українці досі багато скаржаться на ігнорування державної мови. Через це депутати планують суттєво посилити покарання за постійні порушення мовного закону.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь для «День.LIVE».

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За його словами, кількість звернень громадян щодо порушень не зменшується. Це відображається і на рівні накладених штрафів та попереджень. Щоб це виправити, у парламентському комітеті підготували нові правила та покарання.

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«З моєї ініціативи Комітет з гуманітарної політики розробив внесення змін до закону про забезпечення функціонування української мови як державної і, принаймні, частина народних депутатів підтримує ідею збільшення штрафів за масове і системне порушення мовного закону. Бо те, що б’є по наших основах нашої ідентичності, повинно бути мати відповідний еквівалент покарань відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення», — зазначив Тарас Кремінь.

Омбудсмен пояснив, що штрафувати конкретних чиновників чи викладачів — справа уповноважених органів. Водночас він вказав на загострення мовного питання в окремих регіонах, зокрема на Закарпатті. Вирішувати цю проблему держава та суспільство мають разом.

Посадовець поки не знає, чи вистачить у Раді голосів за нові штрафи, але наголошує, що захищати державну мову — вкрай важливо.

Нагадаємо, в Україні можуть посилити мовне законодавство: нові правила передбачають більше контролю за використанням державної мови та підвищення штрафів за порушення.

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