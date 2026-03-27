Українців лякають електронними повістками: що кажуть юристи

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Через застосунки «Дія» та «Резерв+» повістки наразі не розсилають. Такі чутки про електронні виклики ворожим ІПСО.

Про це заявив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Вечір.LIVE.

Водночас він зазначив, що держава продовжує рух у напрямку цифровізації системи оповіщення. Він нагадав, що під час масштабної кампанії з оновлення військово-облікових даних навесні 2024 року мільйони громадян добровільно внесли до реєстрів свої адреси електронної пошти. Проте у майбутньому механізм вручення повісток може змінитися.

Реклама

«Я прогнозую, що в певний момент повістки, можливо, будуть приходити на електронну пошту, і вони будуть вважатись врученими», — висловив свою думку експерт.

Юрист порівняв таку потенційну систему з роботою сервісу «Електронний суд», де цифровізація виключила можливість затягування строків через ігнорування паперових листів. Проте фахівець підкреслив, що найближчим часом таких змін очікувати не варто.

«Відповідно, такі повістки електронні коли-небудь будуть запроваджені, скоріш за все, але не з 1 квітня», — резюмував Боровський.

Електронні повістки — останні новини

Нагадаємо, в Україні спалахнула чергова дискусія щодо військового обліку. Народна депутатка Юлія Яцик в ефірі припустила, що повістки можуть приходити в «Дію», назвавши це одним із можливих напрямків реформування роботи ТЦК та загального посилення мобілізації.

Реклама

У Міністерстві цифрової трансформації спростували плани щодо впровадження електронних повісток у «Дії».

Окрім цього, і команда застосунку «Резерв+» офіційно спростувала інформацію про те, що українцям нібито почнуть масово надсилати повістки в електронному вигляді вже від 1 квітня.