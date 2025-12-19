Українців масово штрафують: за що доведеться віддати майже 1 млн грн

Власників будинків в Україні можуть оштрафувати / © Pixabay

В Україні власників приватних будинків можуть оштрафувати на дуже великі суми через порушення будівельних норм.

Найчастіше проблеми виникають через зайвий поверх, зведений без дозволів і погоджень, пише Держінспекції архітектури та містобудування.

Згідно з чинними правилами, приватний будинок садибного типу може мати лише два повноцінні поверхи та мансарду. Третій поверх автоматично вважається порушенням, якщо для нього не оформлені всі необхідні документи.

Якщо власник планує будувати більше дозволеної поверховості, потрібно заздалегідь отримати додаткові погодження, пройти спеціальні процедури та внести зміни до проєктної документації. Проте на практиці багато хто ігнорує ці вимоги.

Які штрафи

За незаконне будівництво під час виконання робіт передбачені штрафи від 8 500 гривень, до 908 400 гривень. Сума залежить від масштабу порушення, стадії будівництва та статусу об’єкта. Якщо ж дозвіл на будівництво був отриманий, але в процесі виявили порушення норм ДБН, штрафи стартують від 850 гривень.

Експерти рекомендують заздалегідь перевіряти містобудівні обмеження на земельній ділянці, отримувати всі необхідні дозволи перед реконструкцією та не відхилятися від затвердженого проєкту без повторного погодження. В іншому разі будівництво може обернутися реальними фінансовими втратами.

