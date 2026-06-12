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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
675
Час на прочитання
1 хв

Українців налякав великий павук-вовк: експертка пояснила, наскільки він небезпечний

Цей вид давно мешкає в Україні, а його укус для більшості людей не небезпечніший за бджолиний.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Павук-вовк. Фото: Національний природний парк "Пуща Радзівіла"

Павук-вовк. Фото: Національний природний парк «Пуща Радзівіла»

На Рівненщині та Київщині нещодавно помітили павука-вовка, однак його поява не є чимось незвичним для України.

Про це в етері Київ24 розповіла співробітниця Херсонського державного університету, арахнологиня Анастасія Іосипчук.

За її словами, йдеться про тарантула південноруського (Lycosa singoriensis), який поширений майже по всій території країни, зокрема й у північних областях. Перші згадки про цей вид на українських землях датуються ще кінцем XIX — початком XX століття.

Фахівчиня пояснила, що люди нечасто зустрічають таких павуків, оскільки вони ведуть переважно нічний спосіб життя. Вдень павуки-вовки зазвичай перебувають у норах. Водночас після розмноження самки можуть виходити назовні разом із потомством, тому їх частіше помічають і в денний час.

Арахнологиня також наголосила, що павук-вовк може вкусити людину, однак серйозної небезпеки для більшості людей не становить. За її словами, токсичність його отрути зазвичай не перевищує наслідків укусу бджоли.

«Все залежить від алергічної реакції людини. Але це вже індивідуально», — зазначила експертка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Рівненщині помітили великого волохатого павука. Як з’ясувалося, це була самка павука-вовка, яка виношує на собі своїх дитинчат.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
675
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