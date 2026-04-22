Українців не пустять в Польщу без грошей: скільки потрібно мати готівки, аби потрапити в країну

Пункт пропуску

Польські прикордонники можуть перевіряти наявність грошей у громадян, які перетинають кордон, аби переконатися, що іноземець здатний забезпечити себе під час поїздки. В такому разі українці повинні показати готівку — її кількість повинна відповідати офіційно встановленим лімітам або бути більшою за них. Якщо ж необхідної суми при собі у мандрівників не виявиться, у в’їзді до країни їм можуть відмовити.

Про це повідомляють на урядовому порталі Республіка Польща.

Згідно із Постановою Міністра внутрішніх справ Польщі правило щодо перевірки фінансової спроможності іноземців під час перетину кордону діє ще від 23 лютого 2015 року.

Мандрівники повинні довести, що мають достатньо грошей на весь час запланованого візиту до країни. Для цього існують конкретні ліміти — мінімальна сума, яку прикордонники можуть попросити пред’явити як доказ платоспроможності.

Станом на квітень 2026 року іноземець, який в’їжджає на територію Республіки Польща, повинен мати засоби для існування у розмірі щонайменше:

300 злотих (3,5 тисячі гривень) — для подорожі тривалістю до чотирьох днів включно;

75 злотих (900 гривень) на кожен день — для поїздки тривалістю понад чотири дні.

або еквівалентну суму в іноземній валюті.

Мандрівники, які в’їжджають на територію Республіки Польща з метою навчання або продовження навчання, участі в наукових дослідженнях чи навчанні, проведення науково-дослідної роботи та навчання або продовження освіти, повинні мати фінансові ресурси для покриття витрат на утримання у розмірі щонайменше 1270 злотих (15 тисяч гривень) для проживання протягом перших двох місяців запланованого перебування або мати із собою еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Для українських біженців в Польщі змінюють правила — останні новини:

Українцям у Польщі, які планують оформити карту побиту CUKR, слід терміново перевірити свій статус у системі PESEL. У посольстві України в Польщі наголошують: вимога «безперервності» передбачає саме 365 днів перебування поспіль без жодних пауз, тож сумувати окремі періоди не дозволяється.

Якщо статус UKR змінювався бодай тимчасово, весь річний відлік автоматично починається заново.

Виїзд із Польщі на понад 30 днів автоматично змінює статус на NUE. Після повернення UKR надається повторно, але вже від нової дати. Попередній період не зараховується. Якщо ж його помилково скасували через коротшу поїздку, безперервність можна відновити через звернення до ґміни.

Водночас українцям, які планують виїзд до Польщі чи інших країн ЄС, варто бути уважними, адже через порушення митних правил на кордоні можуть загрожувати фінансові санкції. Зокрема, мова йде про заборону ввезення окремих продуктів (м’яса, сала, молочних виробів), а також про обов’язкове декларування готівки понад 10 000 євро — за недотримання цих норм передбачені штрафи до 150% вартості товарів або 20% від суми перевищення ліміту з конфіскацією. Щоб звичайна поїздка не перетворилася на судову тяганину, фахівці радять бути максимально відкритими під час митного контролю.

