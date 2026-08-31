Українців неминуче стане менше: демографиня назвала єдиний вихід

Елла Лібанова / © Скріншот з відео

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Населення України продовжить скорочуватися незалежно від того, як розгортатимуться подальші події. Щоб впоратися з наслідками демографічної кризи, держава повинна зробити головну ставку на якість людського капіталу.

Про це заявила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова під час першого міжнародного форуму «Україна завтра», передає Новини.LIVE.

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Населення України неминуче скорочуватиметься — що відомо

За словами експертки, компенсувати стрімке зменшення кількості населення можна винятково шляхом підвищення його ефективності. Зокрема, йдеться про створення умов, за яких українці залишатимуться здоровими та економічно активними значно довше.

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«З демографією у нас погано. Депопуляція на нас чекає неминуче в будь-якому варіанті розвитку подій. І у нас є лише один вихід: покращувати якість людського капіталу, тобто брати не кількістю, а якістю. Що це означає? Люди мають жити довше. Причому не животіти, а жити у працездатному, економічному здоровому стані», — наголосила Елла Лібанова під час свого виступу.

Окрім здоров’я нації, директорка інституту вказала на необхідність суттєвих змін у системі освіти. Вона зазначила, що замість масового та хаотичного отримання дипломів про вищу освіту країна має сфокусуватися на підготовці тих спеціалістів, які будуть критично потрібні для відновлення інфраструктури та промисловості в повоєнний час.

«Ми маємо готувати інженерів. Ми маємо готувати технарів. Маємо готувати будівельників. Ми маємо готувати тих, хто зможе розвинути українську економіку після війни», — підсумувала демографиня.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, від початку 2026 року в Києві народилося понад 11 тисяч малюків, проте демографічна ситуація в Україні залишається критичною.

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Раніше демограф роз’яснив, як війна впливає на здоров’я українців і чому населення у 25 мільйонів — це не вирок.

До слова, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Путін хоче продовжувати війну, хоча більшість росіян уже готова зупинити її по лінії фронту. Водночас дипломатичні зусилля у вересні, зокрема за участю США, можуть суттєво змінити ситуацію.

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