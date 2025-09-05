Українців очікує справжнє літо: прогноз погоди на 5 вересня

Погода потішить українців / © Pixabay

Сьогодні, 5 вересня, в Україні пануватиме суха, але мінлива погода. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Опадів не очікується, мінлива хмарність. Температура вдень становитиме +21…26°С. На заході та півдні країни вдень очікується +24…29°С.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вдень буде у межах +23…28°С. У Києві вдень +25…27°С.

Раніше синоптик попередив українців, що у другій половині вересні можуть бути заморозки. Очікується похолодання.

За довгостроковим прогнозом «Українського гідрометцентру», нинішній вересень, на відміну від торішнього, не очікується занадто теплим. Якщо торік середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси, то нині вона перебуватиме у межах норми. Тобто від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів, це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні.