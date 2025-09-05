ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Українців очікує справжнє літо: прогноз погоди на 5 вересня

У п’ятницю буде тепло, малохмарно і без опадів. Температура повітря підніметься до +29.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода потішить українців

Погода потішить українців / © Pixabay

Сьогодні, 5 вересня, в Україні пануватиме суха, але мінлива погода. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Опадів не очікується, мінлива хмарність. Температура вдень становитиме +21…26°С. На заході та півдні країни вдень очікується +24…29°С.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вдень буде у межах +23…28°С. У Києві вдень +25…27°С.

Раніше синоптик попередив українців, що у другій половині вересні можуть бути заморозки. Очікується похолодання.

За довгостроковим прогнозом «Українського гідрометцентру», нинішній вересень, на відміну від торішнього, не очікується занадто теплим. Якщо торік середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси, то нині вона перебуватиме у межах норми. Тобто від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів, це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні.

Дата публікації
Кількість переглядів
23
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie