Українців "оглядають на татуювання" на польському кордоні – у ЦПД прокоментували чутки
Ворожі Telegram-канали поширюють фальшиві фото та інформацію, щоб підірвати довіру між Україною та Польщею.
Інформація про те, що польські прикордонники нібито змушують українців роздягатися “до білизни”, перевіряють телефони та шукають “заборонені татуювання”, є фейком.
Ворожі Telegram-канали поширюють ці повідомлення, прикріплюючи фотографії інформаційних стендів, зазначає ЦПД.
У Львівському прикордонному загоні повідомили, що ці матеріали — частина російської інформаційної атаки, спрямованої на підрив українсько-польських відносин. Зображення стендів були змінені в графічних редакторах і містять численні русизми, орфографічні та пунктуаційні помилки.
Мета дезінформації — посіяти недовіру між українцями та поляками та зруйнувати партнерство і солідарність, які зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, Кабмін затвердив постанову про перетинання кордону 18-22 річними. Так, від завтра, 28 серпня, виїжджати зможуть чоловіки віком до 22 років включно.