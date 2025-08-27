ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
175
1 хв

Українців "оглядають на татуювання" на польському кордоні – у ЦПД прокоментували чутки

Ворожі Telegram-канали поширюють фальшиві фото та інформацію, щоб підірвати довіру між Україною та Польщею.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кордон з Польщею

Кордон з Польщею / © Getty Images

Інформація про те, що польські прикордонники нібито змушують українців роздягатися “до білизни”, перевіряють телефони та шукають “заборонені татуювання”, є фейком.

Ворожі Telegram-канали поширюють ці повідомлення, прикріплюючи фотографії інформаційних стендів, зазначає ЦПД.

Ворожі Telegram-канали поширюють фальшиві новини. / © Фото з соціальних мереж

У Львівському прикордонному загоні повідомили, що ці матеріали — частина російської інформаційної атаки, спрямованої на підрив українсько-польських відносин. Зображення стендів були змінені в графічних редакторах і містять численні русизми, орфографічні та пунктуаційні помилки.

Мета дезінформації — посіяти недовіру між українцями та поляками та зруйнувати партнерство і солідарність, які зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Кабмін затвердив постанову про перетинання кордону 18-22 річними. Так, від завтра, 28 серпня, виїжджати зможуть чоловіки віком до 22 років включно.

175
