Українців попередили про черги на одному з КПП на кордоні з Польщею: що відомо

КПП "Краківець". / © Державна прикордонна служба України

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Краківець», можливе уповільнення руху у зв’язку з початковою роботою нової системи EES.

Про це повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що під час першого в’їзду громадяни проходитимуть реєстрацію:

фотографування обличчя;

зняття чотирьох відбитків пальців.

Під час подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, наголошують прикордонники. Адже дані автоматично звіряться із уже збереженими у базі. Система фіксує дату, час і місце виїзду та виїзду.



EES – це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її мета – зміцнення безпеки, точний вигляд термінів перебування іноземців у ЄС та протидія незаконній міграції.

Нагадаємо, нові правила в’їзду до ЄС розпочалися від 12 жовтня. Проте не всі пропускні пункти будуть обладнані відповідною технікою від цієї дати. Загалом нові правила впроваджуватимуться поступово до 10 квітня 2026 року. Варто пам’ятати, що впровадження системи EES не замінює «класичних» вимог до короткострокових поїздок до країн ЄС і Шенгенської зони.