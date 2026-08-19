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Українців попередили про дефіцит електроенергії взимку: у містах можуть бути тривалі відключення
Українці у зимовий сезон 2026-2027, наімовірніше, стикнуться із серйозним дефіцитом електроенергії.
Взимку Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії на рівні 25%. Це може означати відключення світла щонайменше на п’ять годин на добу.
Про це в ефірі «Ранок.LIVE» заявив народний депутат Юрій Камельчук.
За його словами, ситуація з газопостачанням також залишається складною, однак наразі її вдається контролювати завдяки альтернативним маршрутам імпорту газу з Європи.
Найбільші ризики для енергопостачання, за словами депутата, очікуються у великих містах та прифронтових регіонах. Саме там енергетичну інфраструктуру найскладніше захистити від регулярних російських атак.
«Це найближчі до фронту або прикордоння: Суми, Харків, Київ, тому що це велике місто. Також Одеса та Одеський регіон, Миколаїв, Херсон — усе, що було під ризиком, залишається під ризиком», — зазначив Камельчук.
Водночас прогноз щодо можливих відключень залежатиме від інтенсивності російських атак, стану енергосистеми та погодних умов протягом опалювального сезону.
Нагадаємо, У Києві взимку відключення електроенергії можуть тривати до шести годин поспіль у вечірні пікові години. Вранці обмеження прогнозують на рівні 2–3 годин. Окремою проблемою для столиці залишається теплопостачання. Через пошкодження ТЕЦ-4 під ризиком перебуває близько 1100 житлових будинків. Як варіант вирішення проблеми розглядають переведення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у режим роботи великих комунальних котелень.