Українців попередили про дефіцит електроенергії взимку: у містах можуть бути тривалі відключення

Удари по енергетиці / © ТСН.ua

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Взимку Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії на рівні 25%. Це може означати відключення світла щонайменше на п’ять годин на добу.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» заявив народний депутат Юрій Камельчук.

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За його словами, ситуація з газопостачанням також залишається складною, однак наразі її вдається контролювати завдяки альтернативним маршрутам імпорту газу з Європи.

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Найбільші ризики для енергопостачання, за словами депутата, очікуються у великих містах та прифронтових регіонах. Саме там енергетичну інфраструктуру найскладніше захистити від регулярних російських атак.

«Це найближчі до фронту або прикордоння: Суми, Харків, Київ, тому що це велике місто. Також Одеса та Одеський регіон, Миколаїв, Херсон — усе, що було під ризиком, залишається під ризиком», — зазначив Камельчук.

Водночас прогноз щодо можливих відключень залежатиме від інтенсивності російських атак, стану енергосистеми та погодних умов протягом опалювального сезону.

Нагадаємо, У Києві взимку відключення електроенергії можуть тривати до шести годин поспіль у вечірні пікові години. Вранці обмеження прогнозують на рівні 2–3 годин. Окремою проблемою для столиці залишається теплопостачання. Через пошкодження ТЕЦ-4 під ризиком перебуває близько 1100 житлових будинків. Як варіант вирішення проблеми розглядають переведення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у режим роботи великих комунальних котелень.

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