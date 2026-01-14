Українців попередили про мінну загрозу від "Шахедів": у чому небезпека

Росіяни скидають магнітні міни з «Шахедів» / © Національна поліція України

Російські війська почали використовувати безпілотники Shahed для дистанційного мінування українських територій.

Про це повідомив експерт із радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Половина „Шахедів“, що атакують останні дні залізницю Ковель-Київ, несуть на собі магнітні міни, які скидають у сніг. Будь ласка, попередьте всі служби про ризики», — зауважив експерт.

Експерт наголосив, що згодом ці міни почнуть самоліквідовуватися.

«Тобто скоро почне вибухати все те, що скинули 12 січня», — застерігає експерт.

