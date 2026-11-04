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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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204
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Українців попередили про морози: в яких містах вдарять першими — детальний прогноз (мапа)

Погода в Україні відчутно зміниться 5 листопада. Синоптики також попереджають про сильний вітер та перші морози.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода в Україні

Погода в Україні

У четвер, 5 листопада, в більшості регіонів України очікується прохолодна та суха погода, зумовлена впливом високого атмосферного тиску. Синоптики попереджають про нічні морози та сильний північно-західний вітер.

Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 5 листопада — прогноз синоптиків

Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, у четвер в Україні спостерігатиметься некомфортний вітер із поривами 10–14 м/с, а місцями можливі й штормові пориви від 15 м/с і більше.

За її даними, вночі прогнозується невеликий мороз від 0 до -3 °C, тоді як на сході та півдні буде +1…+4 °C. Упродовж дня стовпчики термометрів покажуть +4…+8 °C.

Також Наталка Діденко зауважила, що через високий атмосферний тиск опадів майже не буде — лише на Чернігівщині та Сумщині можливий невеликий дощ. У Києві вночі буде близько 0 °C, місцями з невеликим морозом. У столиці очікується суха, але вітряна погода.

«Отже завтра (5 листопада — ред.) в Україні очікується вітряна холодна погода, проте із цікавою синоптичною ситуацією», — зазначила Діденко.

За інформацією синоптика Ігоря Кібальчича, погоду визначатимуть антициклон із заходу та холодне повітря з півночі Європи, через що вночі очікуються невеликі морози. Завдяки антициклону на більшості території України буде сухо. Лише в окремі дні на півдні та південному заході можливі невеликі дощі, а в Карпатах — інколи з мокрим снігом.

Погода в Європі. / © meteoprog.ua

Погода в Європі. / © meteoprog.ua

За його словами, 5 листопада, вітер буде північного та північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Нічні показники становитимуть -2…+3 °С, вдень температура підніметься до +3…+8 °С (на Закарпатті — до +10 °С). Вночі та вранці місцями утворюватиметься туман.

В Українському гідрометеорологічному центрі теж підтвердили, що 5 листопада погоду визначатиме малорухомий антициклон із центром над Північним морем. З північного заходу надходитиме холодне повітря.

Погода в Україні 5 листопада. / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 листопада. / © Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що в Україні буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 3° тепла до 3° морозу (на крайньому півдні +2…+7 °C), вдень — +4…+9 °C.

Погода в Києві

Як зазначили в Українському гідрометеорологічному центрі, у столиці та на території Київської області 5 листопада прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура по області вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 4–9° тепла. У Києві вночі очікується 1–3° тепла, вдень — 5–7° тепла,

Погода у Львові

У четвер, 5 листопада, у Львові та області буде хмарно з проясненнями і без опадів. Уночі та вранці місцями очікується туман, а на дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 3–8 м/с.

Уночі по області очікується 0–5° морозу, вдень — 4–9° тепла. У Львові вночі 2–4° морозу, вдень — 6–8° тепла, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпрі 5 листопада зберігатиметься хмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, повідомили в Гідрометеорологічному центрі Дніпропетровської та Донецької областей.

Також синоптики додали, що по області температура повітря вночі становитиме від -1° до +4°, вдень — +2…+8°. У Дніпрі вночі очікується +1…+3°, вдень — +5…+7°.

Погода в Одесі

За прогнозом Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, 5 листопада в Одесі та області буде хмарно з проясненнями й без опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. На дорогах області видимість буде доброю.

Температура вночі по області коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла, вдень — +4…+9°. У місті Одесі вночі буде 2–4° тепла, а вдень — 6–8° тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині та в обласному центрі 5 листопада очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер західної чверті зі швидкістю 9–14 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 2–7° тепла. Безпосередньо в Харкові вночі показники коливатимуться близько 0°, а вдень очікується 4–6° тепла, зазначили в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Прогноз погоди — останні новини

Нагадаємо, до України прийшло похолодання, яке затримається щонайменше до 10 листопада. Після цього очікується потепління, однак разом із ним прийдуть і дощі.

Раніше ми писали, що 4 листопада в Україні відчутно похолодає через північний антициклон. На більшості території буде сухо, але через сильний північний вітер здаватиметься ще холодніше.

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