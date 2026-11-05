ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
272
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1 хв

Українців попередили про небезпечні листи: що потрібно знати, аби не потрапити в халепу

Відкриття таких файлів може призвести до зараження комп’ютера та надання хакерам прихованого віддаленого доступу до пристрою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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В Україні активізувалися хакери

В Україні активізувалися хакери / © pexels.com

Платникам масово надходять фейкові електронні листи нібито від імені Державної податкової служби України з повідомленнями про нарахування податкового боргу.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

«Насправді ці повідомлення не мають жодного стосунку до податкової служби. Вони надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням», — наголосили у відомстві.

У ДПС закликали користувачів дотримуватися правил кібергігієни, адже відкриття таких файлів може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам віддаленого доступу до нього.

Характерною рисою фішингових листів є наявність прикріплених архівів або файлів з розширеннями .pdf, .zip, .rar, .exe та .scr.

Нагадаємо, урядова команда реагування на кіберінциденти CERT-UA зафіксувала нову фішингову атаку угруповання UAC-0050 на українські державні установи. Зловмисники здійснюють масову розсилку шкідливих електронних листів під виглядом енергетиків, щоб отримати прихований віддалений доступ до комп’ютерів жертв.

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