Українців попередили про небезпечні погодні умови 6 січня

В Україні у вівторок, 6 січня, очікуються складні погодні умови: сніг, мокрий сніг, налипання снігу, рвучкий вітер та ожеледиця, попереджає синоптик Наталка Діденко. Температура повітря вдень підніметься до відлиги, що спричинить перехід снігу у дощ та льодяну кашу на дорогах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, атмосферні фронти південного циклону формуватимуться на більшій частині країни. Найближчої ночі очікується мороз: від -2 до -6 градусів, на півночі та північному сході — до -11. Вдень температура зросте до 0…+12 градусів залежно від регіону:

Захід та північ — близько 0 градусів;

Схід — до +2 градусів;

Центр — +2…+6 градусів;

Південь — +5…+12 градусів.

У Києві найближчої ночі прогнозують сніг, а вдень він перетвориться на дощ чи льодяний дощ у поєднанні з сильним вітром. На дорогах очікується ожеледиця, вдень — льодяна каша. Синоптик також наголосила на небезпеці сходу снігу з дахів.

Вона також попередила про ймовірне суттєве похолодання 9–10 січня. За її словами, прогноз поки орієнтовний, проте вже зараз спостерігається тенденція до морозів на кілька днів.

