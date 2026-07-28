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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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52
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Українців попередили про небезпечну погоду 29 липня: де очікуються грози

Завтра, 29 липня, у низці областей України очікуються грози.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Українців попередили про небезпечну погоду 29 липня: де очікуються грози

У вівторок, 29 липня, в окремих регіонах України прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Через грози оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

За прогнозом, грози очікуються у східних областях, а також на Сумщині.

Фахівці попереджають, що несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Крім того, негода здатна вплинути на рух транспорту.

Жителів і гостей зазначених регіонів закликають бути уважними, стежити за оновленнями прогнозу погоди та дотримуватися правил безпеки під час грози.

Раніше ми писали, що 29 липня в Україні очікується різка зміна погоди: більшість території опиниться під впливом антициклону, тому дощів стане менше, однак у східних областях і на Сумщині прогнозують грози. Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про високу пожежну небезпеку в регіонах, де збережеться спекотна та суха погода. Наприкінці липня та на початку серпня температура знову почне зростати, і країну накриє нова хвиля спеки

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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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