ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Українців попередили про небезпеку: РФ готує новий масований обстріл — коли він буде

В Україні попереджають про високу ймовірність чергового масованого ракетного обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Загроза ракетного удару: очікується масована атака РФ

Російські війська можуть готувати новий масований обстріл України, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

Хто попереджає про небезпеку, з’ясовував ТСН.ua.

Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків поінформував про потенційну небезпеку у своєму телеграм-каналі.

«Реагуймо на тривоги. Є інформація, що в найближчі дні можуть бути масовані атаки. Ворог до цього готується», — попередив Марцінків.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко виступив з аналогічним попередженням.

«Ворог може готувати черговий масований обстріл у ближчі дні», — написав він у Телеграм.

За інформацією моніторингових чатів, наразі росіяни здійснюють передислокація три борти Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродроми «Оленья» та «Енгельс».

«Очікуємо масований ракетний удар протягом наступних 48 годин. Підготуйте запаси води та резервні засоби живлення», — попередили у пабліку «єРадар».

Раніше військовий експерт попередив про небезпеку роїв «Шахедів» і наступний масований удар.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie