Українців попередили про небезпеку: РФ готує новий масований обстріл — коли він буде
В Україні попереджають про високу ймовірність чергового масованого ракетного обстрілу.
Російські війська можуть готувати новий масований обстріл України, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.
Хто попереджає про небезпеку, з’ясовував ТСН.ua.
Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків поінформував про потенційну небезпеку у своєму телеграм-каналі.
«Реагуймо на тривоги. Є інформація, що в найближчі дні можуть бути масовані атаки. Ворог до цього готується», — попередив Марцінків.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко виступив з аналогічним попередженням.
«Ворог може готувати черговий масований обстріл у ближчі дні», — написав він у Телеграм.
За інформацією моніторингових чатів, наразі росіяни здійснюють передислокація три борти Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродроми «Оленья» та «Енгельс».
«Очікуємо масований ракетний удар протягом наступних 48 годин. Підготуйте запаси води та резервні засоби живлення», — попередили у пабліку «єРадар».
Раніше військовий експерт попередив про небезпеку роїв «Шахедів» і наступний масований удар.