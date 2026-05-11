Українців попередили про небезпеку: РФ знову готує новий масований удар — коли він буде
В Україні попереджають про високу ймовірність чергового масованого ракетного обстрілу у найближчі три доби.
Російські війська можуть готувати новий масований обстріл України у наступні 3 доби, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.
Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків поінформував про потенційну небезпеку у своєму телеграм-каналі.
«Реагуємо найближчі 3 доби на тривоги! Є небезпека», — написав Марцінків.
Крім того, про небезпеку попередили деякі моніторингові Телеграм-канали.
«Протягом найближчих 72 годин ймовірна масована атака по території нашої країни», — йшлося в повідомленні.
Перемир’я з РФ: останні новини
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною (9-11 травня) та обмін полоненими. Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.
У Кремлі також підтвердили, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.
Згодом Трамп припустив, що припинення вогню між Україною та РФ буде подовжене.
Вчора, 10 травня Володимир Зеленський прокоментував, чи дотримується Росія перемир’я.