Українців попередили про небезпеку у низці міст та регіонів: синоптики розповіли, де вдарять стихія і заморозки

Сьогодні, 7 квітня, по всій території України зафіксовано різке погіршення метеорологічних умов. Вторгнення арктичного повітря спровокувало небезпечні явища: від штормових поривів вітру до сильних заморозків. Метеорологічні центри в більшості областей оголосили перший (жовтий), а в окремих регіонах — другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

Український гідрометеорологічний центр видав термінове попередження для мешканців столиці та області. Протягом усього дня 7 квітня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Фахівці застерігають, що такі погодні умови є вкрай небезпечними для функціонування життєзабезпечення регіону.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — наголосили в гідрометцентрі.

Температура вдень у Києві не підніметься вище +6…+8°C, а вночі та вранці 7, 8 та 9 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°C.

Львівщина: помаранчевий рівень небезпеки

Одна з загрозливих ситуацій із заморозками спостерігається на заході країни. Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

«07 квітня вночі та вранці сильний заморозок 0-2°», — йдеться у повідомленні львівських синоптиків.

Таке різке зниження температури у повітрі може завдати значної шкоди аграрному сектору та раннім посівам.

Одещина та циклон Rapunzel

На південь України впливає потужна циклонічна діяльність з північного заходу Європи. Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів повідомив про наближення циклону Rapunzel.

«Циклон під назвою Rapunzel принесе відчутне похолодання за рахунок проникнення холодних арктичних повітряних мас в південніші широти», — прогнозують в Одесі.

В місті та області оголошено І рівень небезпечності через вітер північно-західного напрямку з поривами 15-17 м/с. Температура повітря суттєво знизиться, очікуються заморозки в повітрі та на ґрунті до -1…-3°C.

Схід та центр: вітер та крижаний ґрунт

У Харкові та Дніпрі синоптики також фіксують небезпечні метеорологічні явища. Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про пориви вітру до 20 м/с та нічні заморозки 0-3°C на ґрунті та місцями в повітрі.

Дніпропетровський центр також підтвердив І рівень небезпечності: «7 квітня вночі та вранці по території Дніпропетровській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 1-4°».

Синоптики та рятувальники закликають громадян бути максимально обережними:

уникати перебування під високими деревами, рекламними щитами та лініями електропередач;

водіям варто враховувати можливе ускладнення руху через поривчастий вітер;

аграріям рекомендується вжити заходів для захисту теплолюбних культур від сильних заморозків.

Очікується, що холодна повітряна маса затримається над Україною протягом найближчих кількох діб.