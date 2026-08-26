Українців попередили про небезпеку ударів по ТЦ: "Флеш" пояснив, скільки хвилин є на реагування

Обстріл ТЦ у Кривому Розі / © ДСНС

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В Україні суттєво скоротився час між оголошенням повітряної тривоги та можливим ударом Росії по цивільній інфраструктурі. Якщо людина перебуває у торговельному центрі або на великому складі й чує сигнал тривоги, то вона може мати лише кілька хвилин, щоб залишити небезпечне місце.

Про це в ефірі «Radio NV» заявив радник президента України з технологічних питань Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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За його словами, характер російських атак змінюється, зокрема через використання балістики та нових типів ударних безпілотників.

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«Якщо ви знаходитесь десь у торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилинка-дві для того, щоб покинути торговельну мережу», — сказав Бескрестнов.

«Вже немає 10 хвилин»

Бескрестнов пояснив, що час до можливого удару залежить від регіону та відстані до фронту. Водночас, за його словами, російські війська продовжують використовувати швидші засоби ураження, через що орієнтуватися на старі уявлення про час підльоту небезпечно.

«Зараз є балістика, це буквально хвилина-дві. Якщо це реактивний „Шахед“, ви почули сигнали повітряної тривоги — і десь буквально 5-7-10 хвилин й „Шахед“ вже може атакувати торговельний центр», — наголосив експерт.

Він також звернув увагу на розширення зони, де можуть становити небезпеку реактивні ударні дрони. За його словами, Росія використовує нові модифікації безпілотників, здатні долати значно більші відстані.

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«„Герань-4“ вже можуть літати на 400-600 кілометрів. Тобто це вже не лише Київ, це вже й дистанції в глиб нашої країни», — зазначив Флеш.

Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час перебування у місцях масового скупчення людей заздалегідь знати, де розташоване найближче укриття.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі після російської атаки по торговельному центру загинули 16 людей, ще 130 дістали поранення, серед них — 25 дітей. Дев’ятеро людей, зокрема двоє дітей, вважаються зниклими безвісти. Примітно, що російські окупаційні війська двічі атакували ТЦ дронами. Так, повторний удар стався після першого влучання та пожежі, коли на місці вже працювали рятувальники.

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