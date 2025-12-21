- Дата публікації
Укрaїнa
- Укрaїнa
Українців попередили про негоду: деталі
В Україні у понеділок, 22 грудня, оголошено жовтий рівень небезпеки через туман.
Завтра, 22 грудня, вночі та вранці майже по всій території України туман. Очікується видимість 200-500 метрів. (І рівень небезпечності, жовтий).
Про це повідомляє ДСНС.
Людей закликали зважати на погодні умови і бути вкрай обережними.
«Вночі та вранці майже по всій території України туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Бережіть себе», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали про те, якою буде погода в Україні 22 грудня.
Так, істотних опадів не передбачається, лише подекуди можлива легка мряка. Денна температура у більшості регіонів утримуватиметься близько 0°C, а на півдні — до +3…+8°С.