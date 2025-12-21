Українців попередили про негоду: деталі

Туман / © unsplash.com

Завтра, 22 грудня, вночі та вранці майже по всій території України туман. Очікується видимість 200-500 метрів. (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє ДСНС.

Людей закликали зважати на погодні умови і бути вкрай обережними.

«Вночі та вранці майже по всій території України туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Бережіть себе», — йдеться у повідомленні.

Так, істотних опадів не передбачається, лише подекуди можлива легка мряка. Денна температура у більшості регіонів утримуватиметься близько 0°C, а на півдні — до +3…+8°С.