Укрaїнa
1391
1 хв

Українців попередили про негоду: що слід врахувати

В Україні у неділю, 2 листопада, очікується туман. З огляду на цей факт водіям та пішоходам треба бути дуже обережними.

Катерина Сердюк
Туман

Туман / © unsplash.com

Мешканців України попередили про небезпечні метеорологічні явища 2 листопада. Рівень небезпечності I (жовтий).

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Деталі

Як стало відомо, вночі та вранці 2 листопада в Україні буде туман — видимість 200-500 м. Виняток становитимуть такі області: західні, Житомирська, Вінницька та Одеська.

«I рівень небезпечності, жовтий», — зазначили синоптики.

Українців попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорт.

Як ми писали раніше, через прогнозований туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними. За умови несприятливої погоди водіям слід:

  • знижувати швидкість руху

  • увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом

  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

  • уникати різких маневрів на дорозі.

Що ж до пішоходів, варто:

  • бути уважними;

  • використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.

