Українців попередили про нічну небезпеку: до чого готуватися

Наприкінці квітня більшість областей України опиниться в зоні дії небезпечних погодних явищ.

Ірина Лаб'як
Заморозки

Заморозки / © Associated Press

В Україні оголошено помаранчевий рівень небезпеки через різке зниження температури в нічний час. Синоптики попередили про сильні заморозки.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Укргідрометцентр попередив про небезпечні стихійні та погодні явища на території України. У нічні години 28, 29 і 30 квітня по всій країні, за винятком морських узбереж та Криму, очікуються заморозки в повітрі до 0…-3°.

Оголошено другий рівень небезпеки — помаранчевий.

Такі температурні умови можуть негативно вплинути на плодові дерева, що квітнуть, та завдати їм шкоди.

В Україні оголошено помаранчевий рівень небезпеки / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, 27 квітня Україну накрила аномальна негода: сніг випав у Києві, Харкові, Дніпрі та Полтаві, а на горі Піп Іван зафіксували сильний мороз. У Харкові через буревій знеструмлено тисячі абонентів, а на Дніпропетровщині сніг місцями утворив тимчасовий покрив. У Полтавській та Київській областях оголошено небезпеку через пориви вітру та нічні мінусові температури.

