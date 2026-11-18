Відключення світла

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У четвер, 19 листопада, у частині регіонів України цілодобово відключатимуть світло.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Графіки відключення світла 19 листопада— що відомо

За даними компанії, обмеження розподілятимуться так:

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для всіх категорій споживачів — діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг;

для промисловості — застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Світло відключатимуть через російські атаки на енергосистему. Енергетики безперервно ремонтують мережі, щоб швидше повернути електрику в домівки. Точний графік для вашої адреси шукайте на сторінках місцевого обленерго.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія продовжує атакувати українську енергетику. Через пошкодження обладнання на Харківщині та Сумщині зараз вимушено діють аварійні відключення світла.

Окрім цього, зранку 18 листопада російська армія безпілотниками атакувала Рівненську область. У регіоні виникли відключення світла.

До слова, найближчі два місяці українцям доведеться звикати до повторюваного сценарію з електрикою. Експерт пояснив, чому навіть після ремонтів світло може зникати знову.

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