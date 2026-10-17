Українців попередили про нову небезпеку у 4 областях: особливо уважними доведеться бути на дорогах

В чотирьох областях України очікується густий туман / © Pixabay

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Уночі та вранці 18 жовтня густий туман охопить Вінницьку, Кіровоградську, Черкаську та Київську області. Видимість на автошляхах може становити лише 200–500 метрів, що ускладнить рух транспорту та підвищить небезпеку для водіїв і пішоходів.

Про це попереджає ДСНС України.

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Як поводитися на дорогах під час туману

У зв’язку з погіршенням видимості оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Водіям радять знизити швидкість, тримати безпечну дистанцію між автомобілями та вмикати протитуманні фари.

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Пішоходам також варто бути уважними, особливо під час переходу дороги. У темний час доби рекомендується використовувати світлоповертальні елементи, щоб водії могли помітити людину здалеку.

Якою буде погода в Україні найближчими днями

Густий туман супроводжує нестійку осінню погоду, яка охопила Україну через активність циклонів, що приносять дощі та похолодання. У вихідні хмарність і періодичні опади збережуться в багатьох регіонах, а тумани місцями й надалі погіршуватимуть видимість. За прогнозом синоптиків, волога погода з дощами та туманами триватиме до середини наступного тижня.

18–19 жовтня до південних областей наблизиться черговий циклон із боку Туреччини. Він принесе значні дощі, а в окремих районах можливі грози. Температура протягом доби переважно становитиме +10–15 градусів. Через опади та вологе повітря погодні умови залишатимуться нестійкими навіть там, де дощі тимчасово слабшатимуть.

Згодом погода має поступово покращитися. За попередніми прогнозами, після 20 жовтня атмосферний тиск зростатиме, дощі припинятимуться, а температура повітря підвищуватиметься. Тож нинішнє похолодання не означає, що тепло остаточно залишило Україну: після затяжної хвилі опадів ще очікуються теплі дні золотої осені.

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