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Українців попередили про обмеження на кордоні з Румунією: коли та кого стосуватимуться
Поїздки до Румунії ускладняться: на одному з пунктів пропуску тимчасово обмежать рух.
Завтра, 12 листопада тимчасово обмежать рух транспорту на українсько-румунському кордоні.
Про це передає Держприкордонслужба.
12 листопада від 08:00 до 16:00 буде обмежено в’їзд транспортних засобів з України до Румунії через пункт пропуску «Солотвино — Сигет-Мармацієй».
Причиною стануть ремонтно-технічні роботи на румунському боці кордону. Там планують замінити модульні кабіни, у яких здійснюють прикордонний контроль.
Водіям радять заздалегідь обрати альтернативний маршрут та скористатися найближчим пунктом пропуску «Біла Церква — Сигет-Мармацієй».
Пішоходам радять врахувати, що в зазначений період можливе сповільнення проходження контрольних процедур.
Прикордонники закликають громадян врахувати тимчасові зміни і обрати зручний маршрут під час планування поїздок, щоб уникнути зайвого очікування на кордоні.
Раніше у ДПСУ пояснили, як дізнатися, чи є заборона на виїзд за кордон.