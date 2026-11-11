Українців попередили про обмеження на кордоні з Румунією: коли та кого стосуватимуться

Українцям радять змінити маршрут до Румунії: на кордоні запровадять обмеження / © facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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Завтра, 12 листопада тимчасово обмежать рух транспорту на українсько-румунському кордоні.

Про це передає Держприкордонслужба.

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12 листопада від 08:00 до 16:00 буде обмежено в’їзд транспортних засобів з України до Румунії через пункт пропуску «Солотвино — Сигет-Мармацієй».

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Причиною стануть ремонтно-технічні роботи на румунському боці кордону. Там планують замінити модульні кабіни, у яких здійснюють прикордонний контроль.

Водіям радять заздалегідь обрати альтернативний маршрут та скористатися найближчим пунктом пропуску «Біла Церква — Сигет-Мармацієй».

Пішоходам радять врахувати, що в зазначений період можливе сповільнення проходження контрольних процедур.

Прикордонники закликають громадян врахувати тимчасові зміни і обрати зручний маршрут під час планування поїздок, щоб уникнути зайвого очікування на кордоні.

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Раніше у ДПСУ пояснили, як дізнатися, чи є заборона на виїзд за кордон.

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