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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
196
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1 хв

Українців попередили про обмеження на кордоні з Румунією: коли та кого стосуватимуться

Поїздки до Румунії ускладняться: на одному з пунктів пропуску тимчасово обмежать рух.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Українцям радять змінити маршрут до Румунії: на кордоні запровадять обмеження

Українцям радять змінити маршрут до Румунії: на кордоні запровадять обмеження / © facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Завтра, 12 листопада тимчасово обмежать рух транспорту на українсько-румунському кордоні.

Про це передає Держприкордонслужба.

12 листопада від 08:00 до 16:00 буде обмежено в’їзд транспортних засобів з України до Румунії через пункт пропуску «Солотвино — Сигет-Мармацієй».

Причиною стануть ремонтно-технічні роботи на румунському боці кордону. Там планують замінити модульні кабіни, у яких здійснюють прикордонний контроль.

Водіям радять заздалегідь обрати альтернативний маршрут та скористатися найближчим пунктом пропуску «Біла Церква — Сигет-Мармацієй».

Пішоходам радять врахувати, що в зазначений період можливе сповільнення проходження контрольних процедур.

Прикордонники закликають громадян врахувати тимчасові зміни і обрати зручний маршрут під час планування поїздок, щоб уникнути зайвого очікування на кордоні.

Раніше у ДПСУ пояснили, як дізнатися, чи є заборона на виїзд за кордон.

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