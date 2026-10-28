Українців попередили про останні теплі дні: де розігріє до +20, а де накриють дощі та штормовий вітер

Погода в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні 29 жовтня збережеться досить тепла осіння погода: на півдні, сході та подекуди в центрі повітря прогріється до +15…+20 °C. На заході буде помітно прохолодніше, а в низці областей прогнозують дощі та сильний вітер із поривами до 15–20 м/с.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама

Погода в Україні 29 жовтня: де очікувати дощів і тепла

Найтепліше 29 жовтня буде на півдні та сході України, а також подекуди в центральних областях — вдень очікується +15…+20 °C. На сході також прогнозують сонячну погоду.

Реклама

«Поки що завтра, 29 жовтня, у південній частині України, у східних областях і подекуди в центральних максимальна температура повітря — „рахат-лукум“, очікується +15…+20 °C», — написала Діденко.

Значно прохолодніше буде на заході та Вінниччині — близько +8…+10 °C. На півночі та в більшості центральних областей стовпчики термометрів покажуть +11…+14 °C.

За прогнозом синоптикині, дощі пройдуть подекуди в західних областях, на Вінниччині, Одещині, Кіровоградщині та місцями Черкащині. В Києві суттєвих опадів вона не прогнозує, вдень у столиці очікується близько +10…+12 °C.

Однією з головних погодних особливостей дня стане сильний вітер. За словами Діденко, на півдні, сході та в більшості центральних областей пориви можуть сягати 15–20 м/с.

Реклама

«Важлива деталь! На півдні України, на сході та в більшості центральних областей очікуються штормові пориви вітру до 15–20 метрів за секунду», — попередила вона.

Коли в Україні похолодає: прогноз погоди на початок листопада

Тепла погода надовго не затримається. За прогнозом метеорологині, вже з початком листопада денна температура в Україні знизиться до +5…+9 °C.

«З початком завершального осіннього місяця, листопада, денна температура повітря знизиться до 5–9 °C тепла. То ж самі розумієте — способи додаткового утеплення уже повинні розглядатися на вечірніх сімейних зборах», — зазначила вона.

Діденко з гумором порадила заздалегідь подумати про теплі речі, пледи, термоси та інші способи зігрітися, згадавши також «пухнастих котів, додаткові кальсони, гламурну термобілизну» та електропростирадло.

Реклама

Нагадаємо, раніше синоптики вже попереджали про наближення похолодання в Україні. Наступного тижня температура повітря почне знижуватися, а в західних і північних областях місцями можливий мокрий сніг.

Новини партнерів

Новини партнерів