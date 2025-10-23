- Дата публікації
Українців попередили про погіршення погодних умов у п'ятницю: де буде підвищена небезпека
На Правобережжі очікуються пориви вітру до 20 м/с, у Карпатах — до 25 м/с, а також значні дощі. Оголошено I рівень небезпеки.
В Україні 24 жовтня очікується різке погіршення погодних умов.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, вдень на Правобережжі очікуються пориви вітру 15–20 м/с, а у високогір’ї Карпат — до 25 м/с. На Закарпатті та в Карпатах прогнозують значні дощі, оголошено I рівень небезпеки (жовтий).
Також у Києві та Київській області вдень очікуються пориви вітру 15–20 м/с — жовтий рівень небезпеки.
У ДСНС попереджають, що негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також рух транспорту.
Раніше повідомлялось, що завтра, 24 жовтня, атмосферний фронт із північного заходу принесе до України помірні дощі та посилення вітру до штормових значень.